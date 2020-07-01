Требовали работу и зарплату: В столице протестовали сотни шахтеров (Видео)

Шахтерские протесты. Горняки вооружились касками и пошли к высшему руководству страны. Во вторник, 30 июня, полтысячи митингующих требовали работу и зарплату. Им должны сотни миллионов гривен за месяцы работы в долг. Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина».

Такого в центре столицы не было уже давно. Правительственный квартал проснулся под грохот шахтерских касок. Горняки требовали шахтам – работу, себе – зарплату, а Украине – энергетическую независимость. А также – уволить руководителя энергокомитета парламента Андрея Геруса.

«Мы хотим убрать Геруса из-за того, что привлечение иностранной электроэнергии не дает нам развиваться угольным предприятиям. У нас на складах лежит большое количество угля, мы его не можем реализовать. Уголь лежит на складах! Мы своей электроэнергией можем пользоваться! Зачем нам привлечение иностранной электроэнергии?», – говорит шахтер Леонид Шебанов.

С апреля шахты «Добропольеугля» в простое. Потому что отечественное топливо государству не нужно.

«Много городов шахтерских. Это города – сателлиты этих предприятий. Если закроют предприятия, то умрут и эти города. Закупается электрический свет, их люди работают, а наши люди без работы», – комментирует ситуацию шахтер Евгений Потапов.

Их – это российские энергетики. Пока Украина платила им за свет, отечественные электростанции работали меньше и угля у собственных шахтеров не покупали. Теперь добытчики на митинге возле Офиса президента. Здесь шахтеры из Донетчины и Луганщины. Еще едут в столицу горняки со Львовщины, Волыни и Днепропетровщины. Это работники и частных, и государственных шахт. Некоторые из них зарплаты не видели 8 месяцев.

«В сытом Киеве не очень понимают, как быть голодным, тяжело работать. Завтра будет первое июля, задолженность вырастет. Вчера она была 622 млн, 300 млн погасили и снова она вырастет на 530 млн», – 30 июня говорит глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

И такого не было давно, говорят эксперты. Когда действовала формула «Роттердам+» – шахтеры имели работу. Однако дело самой формулы рассматривают и сейчас, а доказательств вреда от нее так и нет.

Три часа митинга. Снаружи у Офиса президента – грохот касок и лозунги, внутри – переговоры и обещания. Расчет для шахтеров государственных шахт точно будет. Решение – как работать и жить угольщикам далее – еще надо найти.

«Мы отдельно обратимся к премьер-министру с просьбой включиться и сделать отдельное заседание энергетического штаба, куда пригласить и представителей государственных, работников и профсоюзов государственных шахт для того, чтобы обсудить не только текущую ситуацию, но и также наметить план развития угольных регионов», – комментирует заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.