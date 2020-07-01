Офис омбудсмена проводит проверку случаев смертельного травматизма на госшахтах на Донбассе

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой проводит проверку соблюдения прав человека на достойные условия труда на угледобывающих предприятиях в связи с недавним смертельным случаем на шахте «Привольнянская» ПАО «Лисичанскуголь». Об этом сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что 28 июня из-за обвала на шахте «Привольнянская» погиб шахтер.

«Всего с начала 2020 года количество смертельных случаев на шахтах Луганской и Донецкой областей составило: Луганская область – 1 случай (28.06.2020, шахта "Привольнянская"); Донецкая область – 1 случай (шахта им. Сургая); ОРЛО – 4 случая; ОРДО – 7 случаев», – перечислил правозащитник.

Он добавил, что сейчас сотрудники представительства Офиса омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях исследуют первичную документацию по безопасности и охране труда. По его словам, омбудсмен лично держит дело на контроле.

«Мы считаем, что нарушение права на достойный труд, а также нарушение норм безопасности и охраны труда на предприятии, служебная халатность должностных лиц приводит к несчастным случаям на предприятии», – заключил Павел Лисянский.