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Украинцев будут штрафовать за неношение масок в общественных местах

01.07.20 16:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 1 июля, ввел специальную ответственность за неношение защитных масок в общественных местах, передает «Hromadske».

Решение приняли, поддержав предложение, которое озвучил министр юстиции Денис Малюська.

Штрафы предусмотрят в Кодексе об административных правонарушениях. Отдельно введут ответственность для юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта, которые обязаны пропускать людей туда только при наличии масок.

«Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами нарушение карантина. Для юридических лиц суммы большие – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан», – заверил Малюська.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев носить маски, чтобы власти не приходилось снова «закрывать страну на жесткий карантин».

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