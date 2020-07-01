То ли купальня, то ли насосная: Под Бахмутом обнаружили старинное сооружение (Фото)

В поселке Ивановское Бахмутской ОТГ (Донецкая обл.) обнаружили новый объект культурного наследия, которому, по предварительным выводам архитектора, более 100 лет. Сооружение изображено на гербе поселка, связано с водой и может стать еще одной туристической жемчужиной громады, передает «Вільне радіо».

Фото старинной постройки на территории поселка выложила в сети жительница Бахмута Виктория Голубничая. Женщина предполагает, что это бывшая «барская купальня».

Старинная постройка в поселке Ивановском / Фото Виктории Голубничей

Кандидат архитектуры, завкафедрой градостроительства Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Алексей Губанов подтвердил уникальность сооружения.

«Действительно, это – объект культурного наследия, который может стать памятником, так как имеет отчетливые признаки архитектурной стилистики (готический и неоготический стили, смешанные с классикой)», – говорит Губанов.

По его мнению, эта бетонная постройка могла использоваться в системе водоснабжения.

«Думаю, это инженерное сооружение – насосный пункт или перекачивающая станция водоснабжающего узла, может, для перекачки воды в Бахмут. Относится к началу XX века, примерно 1910-1916 года. Промышленные сооружения тоже "одевали" в исторические формы. В нашем регионе это редкость, их сохранилось немного», – говорит архитектор.

Готические элементы фасада / Фото Виктории Голубничей

По его словам, это направление в архитектуре называется эклектикой, оно было характерно для конца XIX – начала XX века.

«Для поселка этот объект – безусловно, как сокровище! Потому что такие вещи помогут привлечь туристов и неравнодушных граждан, которым интересно путешествовать по историческим объектам и интересным местам региона. Это может повлиять на развитие инфраструктуры, популяризацию этого места и привлечение средств», – комментирует эксперт.

К тому же, именно это сооружение изображено на гербе Ивановского.

Герб поселка Бахмутской ОТГ / Фото Виктории Голубничей

«Тем более! Это – символ поселка, а если да – это сооружение должно быть сохранено», – добавляет Губанов.

Он уверен, что сооружение строили не в советское время. «В эпоху советской власти была необходимость строить такое, что отделяло бы общество от капиталистического прошлого. Поэтому архитектурный облик сооружений упрощали. Это была потребность времени. Рациональная стилистика в архитектуре взяла верх не только в Советском Союзе, но и была развита во всем мире», – говорит архитектор.

Отметим, что обнаруженный объект еще официально не памятник культурного наследия. Такой статус должен оформить местные власти.

«Органы местного самоуправления должны как можно быстрее разработать учетную документацию, чтобы сохранить этот объект и занести его в список памятников культурного наследия. Они должны обратиться в местное управление культуры, а те в свою очередь должны обратиться в областное управление культуры», – объяснил Губанов.

70-летняя жительница Ивановского Таиса Калач рассказала, что знает это сооружение как часть бывшего барского имения. «Я знаю то сооружение, мы там гуляли. То в царские времена имение там было. Там и дом их был, там жила барыня (бабушка рассказывала). Там и празднования Нового года они устраивали для лучших учеников, читали стихи. Красота, рассказывали, была невероятная. Туда никого не пускали, была охрана. Это было 2-этажное здание. А потом разобрали по камешку», – рассказывает женщина.

По ее словам, после Второй мировой войны в главном здании бывшего имения расположился сельхозтехникум, а затем – техникум оросительных систем.

«Там были (это еще я гуляла, помню) ряды шелковицы, сирени, роз; были колодцы – друг от друга недалеко. Красиво там было. Это же здание не использовалось в советское время. Просто стояло и все. Мы там бегали, вода там была», – вспоминает жительница Ивановского.