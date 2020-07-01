Задолженность по зарплате на предприятиях Донетчины составила более 600 миллионов гривен

В Донецкой области на начало июня сумма задолженности по выплате заработной платы составила 666 млн грн. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

«Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 июня 2020 года составила в области 666 млн грн, или 21,2% всех долгов по ее выплате в Украине (3142,8 млн грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 15,5% фонда оплаты труда, начисленного за май (в среднем по Украине – 4%)», – говорится в сообщении.

Как сообщается, в течение мая сумма долга по зарплате увеличилась на 75,7 млн грн, или на 12,8%, по сравнению с 1 января – на 100,5 млн грн, или на 17,8%.

Задолженность по заработной плате на экономически активных предприятиях области составляет 340,5 млн грн, или 51,1% всех долгов по выплате зарплаты. Это на 23,2% больше, чем было на 1 мая (из-за невыплат работникам угольной промышленности), а по сравнению с 1 января меньше на 31% (вследствие перехода отдельных экономически активных предприятий в категорию банкротов).

В промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение мая увеличились на 27,2% и на начало прошлого месяца составили 311,1 млн грн, или 91,4% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности.

Из них 249,5 млн грн не выплачено работникам экономически активных предприятий добывающей промышленности и разработки карьеров, что по сравнению с задолженностью на 1 мая больше на 67,7 млн грн, или на 37,3%.