В переговорах Украина при Зеленском явно обыгрывает «Л-ДНР», – основатель «ДНР»

«Л-ДНР» не могут в одностороннем порядке принимать решение о выходе из Минских соглашений. Но если они сейчас попытаются это сделать, то покажут свою недоговороспособность. Такое мнение высказал один из основателей «ДНР» Андрей Пургин в интервью «республиканскому» изданию.

«Принимать решение о выходе или невыходе в одностороннем порядке республики не могут. Это абсолютно деструктивная позиция и иллюзия. Если республики сейчас попытаются выйти из минского процесса, который находится под "нормандской четверкой", опубликовавшей публичные документы, рожденные на "Минске", то они покажут абсолютную дикость и недоговороспособность», – сказал Пургин.

Он считает, что «Минск» при президенте Украины Владимире Зеленском существенно отличается от «Минска» при Петре Порошенко. И сейчас Украина явно обыгрывает безынициативные «Л-ДНР».

«При президентстве Владимире Зеленского Украина бесконечно фонтанирует различными инициативами – они перехватили медийную повестку и ею управляют. Так называемый "системный дискурс" сегодня в руках Украины… С приходом Зеленского включилась политическая повестка – пусть она хайповая и скандальная, но она политическая. Республики же этого не сделали. Они не отреагировали на изменения действительности», – подчеркнул «республиканец».

«Отсутствие инициативы со стороны ЛНР и ДНР, а также оборонительная позиция (которая сводится по факту к формальным политическим заявлениям в ответ на действия Киева) говорит об отсутствии в республиках политического класса, и главное – политической воли. Обороняться всегда легче, чем наступать и предлагать… Представители ЛНР и ДНР сами не выдвигают никаких инициатив. В это время Украина выиграла человеческой жизнью, объявив об открытии пунктов пропуска. Киев хайпанул на включении в состав ТКГ радикальных Казанского и Гармаша, хотя готовил всех к Сивохе и более гладким фигурам на переговорах. Безынициативность республик постоянно показательно наказывается Украиной. Это очень плохая ситуация, когда со стороны республик полностью отсутствует политическая инициатива – ее нет вовсе», – пояснил Пургин.

В отношении представителей «Л-ДНР» он дополнил, что сейчас «мы видим определенную истеричность в ответах официальных лиц... сегодня присутствует первичная реакция по принципу "сам дурак"».

По мнению Пургина, переговорный процесс в Минске должен быть продолжен, но «наша власть должна научиться играть в политику». «Если вы не можете этого сделать, уступите место тем, кто сможет», – резюмировал представитель «ДНР».