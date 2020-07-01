На Донетчине у сотрудника детского сада выявили коронавирус

В Краматорске у работника детского сада подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«Сегодня от Краматорского городского филиала государственного учреждения "Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" поступила информация об обнаружении у работника дошкольного учебного учреждения (яслей-сада) № 51 "Голубок" коронавирусной инфекции, подтвержденной тестированием ПЦР», – говорится в сообщении.

По информации администрации заведения, специфика работы данного сотрудника не связана с общением с детьми.

«С момента возобновления работы учреждения в условиях адаптивного карантина, больная с детьми не работала и в контакт ни с ними, ни с рабочими пищеблока не вступала», – заверили в администрации детсада.

В настоящее время в учреждении введен противоэпидемический карантин, контактные лица отправлены на самоизоляцию, продолжается информирование родителей воспитанников и мероприятия по локализации очага COVID-19.

Напомним, в Донецкой области за прошедшие сутки, 30 июня, подтвердили 74 новых случая COVID-19, из них 67 – в Славянске и 2 – в Краматорске. Всего с начала карантина на Донетчине по состоянию на 1 июля зарегистрированы 555 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, из них выздоровели – 202 пациента, летальных случаев – 9.