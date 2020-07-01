«Это ли не фашизм?»: Основатель «ДНР» отреагировал на подавление протестов в «республиках»

«ЛНР» и «ДНР» выбрали неверную стратегию подавления бунтов населения. Используемый силовой вариант приводит к пассивному протесту, который намного опаснее активного. Такое мнение высказал один из основателей «ДНР» Андрей Пургин в интервью «республиканскому» изданию.

Он отметил, что трудовые споры между коллективами и государством, митинги, манифестации, акции протеста происходят везде. Но массовые протесты шахтеров в «ЛНР» и частично в «ДНР» – это результат отсутствия у «республик» стратегии развития.

«Почему это произошло у нас? В республиках полностью отсутствует стратегическое видение развития государств. Нужен нам этот уголь или нет? Нужно ли оставлять без внимания ту коррупционную составляющую, которая полностью окутала всю угольную отрасль – когда на станции попадает уголь из копанок, а все считают, что это уголь из официальных шахт. А завтра копанки закроют и окажется, что нам нужно реанимировать шахты, приговоренные к демонтажу. Мало того, есть градообразующие предприятия… Во всем мире не принято действовать по принципу "все выработали и бросили, а тот, кто там живет – тому не повезло". Это бездумное закрытие градообразующих предприятий снова-таки указывает на реакционную политику – реакция на текущую действительность с серьезным таким коррупционным душком», – считает Пургин.

Второй минус «республик» – отсутствие открытого диалога между обществом и «властью», что и провоцирует такие бунты. А в ответ те же «власти ЛНР», в частности, при протесте горняков на шахте «Комсомольская» в Антраците начали аресты, отключили мобильную связь, закрыли доступ к социальным сетям, закрыли город на въезд и выезд.

«Реакция властей была крайне неадекватной. Это фактически борьба с собственным населением. Складывается впечатление, что люди, участвующие в подавлении протеста, принимали присягу не народу ЛНР, а в пользу третьих лиц и правящего класса. Ночные аресты, выключение связи идут в разрез с названием "народной республики". В городе также отключили интернет и связь. К тому же, полностью перекрыто все движение. Это ли не фашизм?», – акцентирует «республиканец».

«События в Луганске указывают на полное отсутствие понимания властью собственного народа. "Хаммеры" с крупнокалиберными пулеметами, блокпосты, блокировка городов, выключение связи и интернета — это война против собственных людей. Это подтверждает то, что власть не ощущает потребностей народа и не может найти с ним общий язык», – дополнил он.

Пургин подчеркивает, что при подавлении протестов шахтеров изначально все было заточено на силовое решение вопроса. «Мало того, оно и не прекращается. Сегодня блокируется ресурсы "Русская весна", "Антифашист" и "Новороссия". Луганск очень стремительно идет в КНДР – там много подобных примеров. Я думаю, корейцы должны их проанализировать и перенять опыт в блокировке городов, например – это очень свежо и очень необычно. Правда, КНДР с ее репрессивной внутренней политикой, по крайней мере, может похвастаться уверенным отстаиванием национальных интересов на международной арене, дипломатической субъектностью. А ЛНР чем может похвастаться таким, что уравновесило бы внутренний кошмар? Все это настоящий грандиозный скандал», – продолжает «республиканец».

При этом для «ДНР» более свойственен пассивный протест. Здесь акции шахтеров из-за задолженности по зарплатам тоже были, но они единичны. «Пассивный протест может быть страшнее активного, где на митинге побунтовали, получили промежуточный результат и ощутили сиюминутную справедливость. Происходящее сейчас намного хуже, чем активный протест…Население может проголосовать ногами и уйти с территории республик. Люди могут неожиданно протестно проголосовать на местных выборах, если они состоятся. Население может лишить власть легальности и легитимности в голове», – поясняет Пургин.

Еще одна проблема «республик», которая так или иначе будоражит общество, – «мы застряли в межвременье – мы вышли из Украины и вряд ли в нее вернемся, но мы никуда не двигаемся». Он акцентирует, что и не уже движения в Россию, оно осталось только на словах и нелепых «пророссийских» акциях – вывешивании флагов, установлении стел «Россия», «Я люблю Россию» и пр.

«Мы не идем в Россию, а вешаем флажки… В России, при всем прочем, пока что не блокируют города и не решают вопросы таким образом на глазах у всего мира… Мы никуда не двигаемся… экономически и политически нам обсуждать нечего. Движений в какую-либо сторону не осуществляется», – заключает. Пургин.