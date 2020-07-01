Средняя зарплата в Донецкой области в мае снизилась до 11,8 тысяч гривен

Средняя зарплата в Донецкой области в мае 2020 года составила 11 854 грн, что ниже на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

«Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в мае 2020 года составила 11854 грн. По сравнению с апрелем 2020 года средний уровень оплаты труда уменьшился на 5,0%, по сравнению с маем 2019 года – увеличился на 4,1%», – говорится в сообщении.

При этом реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в мае 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 4,9%, по сравнению с маем 2019 года – повысилась на 1,1%.

Номинальная зарплата в мае 2020 года на Донетчине превышала средний показатель по Украине (10 542 грн) на 12,5%. Регион занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в мае был в Киеве – 15 191 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 7 921 грн).

По уровню средней заработной платы в мае 2020 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники металлургического комплекса (17 924 грн).

Превысила средний показатель по области заработная плата также работников угольной промышленности (14 804 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (14 240 грн), сферы государственного управления (14 098 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (12 458 грн), торговли (12 048 грн), финансовой и страховой деятельности (11 869 грн).

От 8,8 до 11,8 тыс.грн составила средняя зарплата работников пищевой промышленности (11 806 грн), машиностроения (11 647 грн), легкой промышленности (11 494 грн), строительства (11 440 грн), транспорта (10 977 грн), сельского хозяйства (9 070 грн), образования (8 806 грн).

Самым низким оставался средний уровень оплаты труда в системе здравоохранения и оказания социальной помощи (7 261 грн).