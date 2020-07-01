RU
Все новости

Может сесть на два года: На Донетчине будут судить судью, которая ездила в «ДНР» по фальшивому паспорту

01.07.20 18:11
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

В суд направлен обвинительное заключение в отношении судьи Волновахского районного суда Донецкой области. Женщина обвиняется в использовании поддельного паспорта, по которому она ездила в «ДНР». Об этом сегодня, 1 июля, сообщает Государственное бюро расследований.

В ГБР напомнили, что украинским судьям рекомендовано не посещать неподконтрольные Украине территории. Однако судья из Волновахи регулярно ездила в «ДНР».

«Для того, чтобы скрыть факты пересечения линии разграничения, судья для подтверждения своей личности на контрольно-пропускном пункте оказывала пограничникам паспорт с собственным фото, но под другим именем», – говорится в сообщении.

Теперь женщине инкриминируют использование заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины обвиняемой грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк