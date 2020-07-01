Продержались 5 дней: Пушилин разрешил «госслужащим» выезжать из «ДНР»

В «ДНР» сняли запрет для «госслужащих» покидать пределы «республики». Об этом говорится в новом «указе» «главы ДНР» Дениса Пушилина.

Таким образом введенный ранее запрет, продержался в «республике» всего 5 дней.

Отметим, что благодаря «указу» Пушилина «невыездными» был широкий круг лиц, в частности руководители, замы и сотрудники всех «государственных органов», местных «администраций», «госкорпораций» и «госконцернов».

Дело в том, что «указ» 5-дневной давности издавался в связи с тем, что «ДНР» открыла свою часть линии разграничения. Но 28 июня Пушилин опять закрыл единственный работавший «республиканский» контрольно-пропускной пункт в Еленовке, через который люди могли ездить на подконтрольную Украине территорию, и возвращаться с нее.

Иным своим новым «указом» Пушилин отменил любые ограничения на выезд из «ДНР» в Российскую Федерацию. При этом выезд в «ЛНР» остался только для определенных категорий лиц: