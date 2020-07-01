В Бахмуте планируют построить спорткомплекс с ледовым катком

В Бахмуте (Донецкая обл.) планируют построить спортивно-развлекательный комплекс с ледовым катком. Деньги на проект хотят привлечь от международного донора – USAID, передает «Вahmut.in.ua».

«С прошлой весны начала разрабатываться стратегия развития Бахмутской ОТГ. Во время ее разработки проводился опрос жителей Бахмута – и молодежи, и представителей бизнеса, и руководителей различных предприятий. Спрашивали, в том числе, как бахмутяне видят развитие местного парка отдыха. Затем собирались рабочие группе для обсуждения стратегии развития досуга», – рассказывает Марина Юхно, начальник городского управления экономического развития.

По ее словам, ледовый каток предусмотрен в Стратегии, и его решили разместить в верхнем парке.

«Чтобы понимать какова стоимость проекта, мы провели анализ, искали в интернете информацию о похожих проектах, ведем общение с возможными проектантами и строителями. Представители донора посещают нас с рабочими идеями – они готовы профинансировать этот проект, к тому же это их обязательства, которые они озвучили во время разработки Стратегии», – объясняет Юхно.