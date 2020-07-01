Готовят списки на въезд: В ближайшее время «ДНР» откроет линию разграничения

В «ДНР» продолжают собирать документы от желающих въехать в «республику» с подконтрольной Украине территории. После их рассмотрения составляется список лиц, кому разрешен въезд. В ближайшее время для этих целей временно откроют КПП «Еленовка». Об этом сегодня, 1 июля, сообщила «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова.

Она напомнила, что «ДНР» 28 июня вновь запретила движение граждан через КПП «Еленовка», который находится на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое».

«Осознавая всю необходимость принятия шагов по обеспечению прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, властями ДНР прорабатываются альтернативные механизмы, которые позволят в безопасном режиме для санитарно-эпидемиологической обстановки в республике осуществить пропуск желающих через КПП в отсутствие согласования таких механизмов Киевом», – цитируют Никонорову местные интернет-ресурсы.

По ее словам, сейчас «республиканский» штаб по борьбе с COVID-19 продолжает рассмотрение обращений от людей, нуждающихся в пересечении линии разграничения, и идет составление соответствующих списков на въезд в «ДНР».

«После сбора всех необходимых в каждом конкретном случае документов и их рассмотрения штаб принимает решение о включении граждан в данные списки. Именно по ним в ближайшее время будет осуществляться пропуск желающих въехать на нашу территорию после того, как будет принято решение об организации следующего гуманитарного коридора на КПП», – пояснила Никонорова.

«Мы прекрасно понимаем, что есть ряд очень срочных и уважительных обстоятельств, когда гражданам действительно необходимо пересечь границу… Так, право на внесение в список обусловлено наличием одного из таких оснований, как прохождение лечения на территории ДНР, прохождение обучения или осуществление трудовой деятельности в республике, необходимость ухода за больным, воссоединение с семьей, проживающей по другую сторону от линии соприкосновения», – дополнила она.

Как находящимся на подконтрольной Украине территории попасть в «республиканский» разрешающий список, см. здесь.