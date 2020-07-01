Украина в ООН призвала не признавать результаты референдума РФ с участием жителей неподконтрольного Донбасса и Крыма

Украина в ООН заявила, что результаты проведенного Россией «голосования» по поправкам в Конституцию РФ с участием жителей временно неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса, не могут считаться легитимными. Об этом говорится в официальном письме постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы Генеральному секретарю ООН, передает «Укринформ».

«Украина решительно осуждает "голосование" на временно оккупированных украинских территориях и уверена, что оно противоречит основным нормам и принципам международного права, в том числе, Устава ООН и Резолюции ГА ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины", а также украинскому законодательству», – заявил украинский постпред.

В этой связи он призвал все страны-члены ООН, а также органы и агентства ООН осудить проведение этого «голосования».

По словам Кислицы, участие граждан Украины в таком «референдуме» с использованием принудительно выданных Россией паспортов на временно неподконтрольных украинских территориях искажает результаты всероссийского голосования.

«Эти "результаты" будут недействительными и не будут иметь юридических последствий», – отметил представитель Украины.

Дипломат подчеркнул, что Автономная Республика Крым и город Севастополь есть и останутся неотъемлемой частью суверенного Украинского государства и подпадают под действие Конституции и законов Украины.

«Все причастные к незаконной организации и проведению "голосования" на временно оккупированных украинских территориях должны быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины», – резюмировал Кислица.

Напомним, с 25 июня из «ДНР» и «ЛНР» ездили специальные автобусы в несколько российских городов. Ими отвозили жителей, имеющих паспорта РФ, на голосование за поправки в Конституцию России. Голосование продолжалось до 1 июля.