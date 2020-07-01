До 10 лет тюрьмы: В «ЛНР» ужесточили санкции за ложное сообщение о взрыве или поджоге

В «ЛНР» усилили «уголовную ответственность» за заведомо ложное сообщение о теракте. Соответствующие изменения в «уголовный кодекс» приняли сегодня, 1 июля.

Если сообщение повлекло массовую эвакуацию людей, то за это теперь грозит 6-8 лет лишения свободы. «Отдельным квалифицирующим признаком в ст. 246 УК ЛНР выделено заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, повлекшее массовую эвакуацию людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры, с проектной санкцией от 6 до 8 лет лишения свободы", – цитируют «депутата народного совета ЛНР» Максима Уварова местные интернет-ресурсы.

Он уточнил, что под «объектами социальной инфраструктуры» понимаются объекты:

здравоохранения, образования, дошкольного воспитания;

предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферой услуг;

спортивно-оздоровительные учреждения;

пассажирский транспорт;

система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера;

и иные объекты.

Если ложное сообщение о теракте повлекло гибель человека по неосторожности, то срок увеличивается до 10 лет лишения свободы. «В части 4 статьи 246 УК ЛНР устанавливается ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, повлекших по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, с проектной санкцией от 8 до 10 лет лишения свободы», – добавил Уваров.