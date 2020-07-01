272 тысячи пенсионеров неподконтрольного Донбасса ждут открытия КПВВ для получения пенсий, – Резников

На сегодня 272 тыс. пенсионеров, проживающих на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса, ждут открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) для получения пенсий. Об этом сегодня, 1 июля, сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «УНН».

«Сегодня в Украине 9 КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными территориями... За прошлый год количество пересечений через КПВВ было 13 млн. По нашей оценке, сегодня 272 тыс. пенсионеров, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, в базе и ждут открытия КПВВ для получения пенсий. В среднем в месяц это 3-3,5 млрд грн», – сказал Резников.в рамках онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council.

По его словам, правительство готово к выплатам, как и Пенсионный фонд и «Ощадбанк», ведущий эти расчеты.

«Но на временно оккупированных территориях не работает гривна. Они намеренно ввели рублевую зону. Для того, чтобы эти деньги получить, они должны пересечь КПВВ и попасть на подконтрольную правительству Украины территорию», – отметил вице-премьер.

Он добавил, что на сегодняшний день люди с неподконтрольных территорий Донбасса снова не могут попасть на подконтрольную правительству территорию.

«Мы об этом говорим на заседании Трехсторонней контактной группы, но вы должны понимать что это так же действительно идет война и на гуманитарном фронте», – подчеркнул Резников.