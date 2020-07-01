Для переселенцев и сирот: Власти Мариуполя охотятся за однокомнатными квартирами

Рынок однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья Мариуполя уменьшается с каждым годом. Данную проблему озвучила глава Департамента по работе активами Мариупольского городского совета Светлана Штенда, передает «Сайт города Мариуполя».

Каждый год городской совет покупает по 40 квартир по программе «50/50» (50% – госбюджет, 50% – местный). И если рынок двухкомнатного и трехкомнатного жилья обновляется, то однокомнатные квартиры – большая редкость.

С 9 июня уже подано 30 заявок на покупку квартир, но прием решили продлить до 9 августа, чтобы закупить достаточное количество.

Город нуждается в однокомнатных квартирах 17-18 кв. м жилой площадью и общей – 30 кв. м. Заявки можно подать в любой из Центров предоставления административных услуг.

«Смотрим, чтобы квартиры были пригодны для жилья. Чтобы квартира была с наилучшим ремонтом. Квартиры градируем от 0% до 100%. Покупаем в основном 50%, 25% и 0% износа. Последние – это жилье с евроремонтом. Желательно, чтобы по максимуму сохранялась мебель, так как жилье покупается для детей-сирот, к ним приравненных и переселенцев», – отметила Штенда.

Квартиры принимают только от собственников, так как городские власти не хотят работать с риелторами. Продавец также должен заказать оценщика квартиры.

«Для подачи заявки необходимы такие документы: паспорт, ИНН, правоустанавливающие документы на квартиру, документы, подтверждающие право на недвижимость, и обновленный технический паспорт. Паспорт должен быть обновлен на момент подачи заявки. Кроме того, продавцы должны обновить свои данные об оплате коммунальных услуг – у них не должно быть задолженности по квартплате», – пояснила чиновница.

Цену предлагает продавец, который должен подтвердить ее, привлекая независимую экспертную оценку.

По словам Штенды, с каждым годом люди предлагают купить квартиры городу все дороже и дороже.

Всего за время существования программы «50/50» в Мариуполе для сирот было приобретено 150 квартир, для внутренне перемещенных лиц – 180.