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Без проверок по месту жительства: В Минсоцполитики рассказали о выплатах переселенцам

01.07.20 19:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Комиссии по вопросам назначения (восстановления) соцвыплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) не проверяют в период карантина их фактическое место жительства или пребывания, а назначают выплаты без обследования материально-бытовых условий семьи. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины, передает «УНН».

Выплаты средств не приостанавливали.

Также в ведомстве сообщили, что на период действия ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, и в течение 30 дней со дня отмены карантина действуют следующие правила:

  • запрещается проверять фактическое место проживания/пребывания внутренне перемещенных лиц при назначении (восстановлении) социальных выплат;
  • комиссии по вопросам назначения (восстановления) соцвыплат ВПЛ принимают решение о дальнейших выплатах без акта обследования материально-бытовых условий семьи.

«Постановлением Кабмина № 264 от 8 апреля 2020 года урегулирован вопрос продления на период карантина срока выплаты пособия внутренне перемещенным лицам, что было назначено раньше», – сообщили в министерстве.

Это касается следующих выплат:

  • пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания);
  • пожизненных государственных стипендий;
  • всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставления социальных услуг, субсидий и льгот за счет средств госбюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования.

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