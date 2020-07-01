Без проверок по месту жительства: В Минсоцполитики рассказали о выплатах переселенцам

Комиссии по вопросам назначения (восстановления) соцвыплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) не проверяют в период карантина их фактическое место жительства или пребывания, а назначают выплаты без обследования материально-бытовых условий семьи. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины, передает «УНН».
Выплаты средств не приостанавливали.
Также в ведомстве сообщили, что на период действия ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, и в течение 30 дней со дня отмены карантина действуют следующие правила:
- запрещается проверять фактическое место проживания/пребывания внутренне перемещенных лиц при назначении (восстановлении) социальных выплат;
- комиссии по вопросам назначения (восстановления) соцвыплат ВПЛ принимают решение о дальнейших выплатах без акта обследования материально-бытовых условий семьи.
«Постановлением Кабмина № 264 от 8 апреля 2020 года урегулирован вопрос продления на период карантина срока выплаты пособия внутренне перемещенным лицам, что было назначено раньше», – сообщили в министерстве.
Это касается следующих выплат:
- пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания);
- пожизненных государственных стипендий;
- всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставления социальных услуг, субсидий и льгот за счет средств госбюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования.