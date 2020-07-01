Плюс 6 за сутки: В Мариуполе устанавливают новый очаг заражения коронавирусом

В Мариуполе за минувшие сутки добавилось 6 новых случаев COVID-19, всего в городе уже 130 заболевших. Об этом сегодня, 1 июля, сообщила заместитель городского головы Ксения Сухова на брифинге в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на 1 июля в Мариуполе зарегистрировано 130 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом. Плюс 6 пациентов с подтвержденным диагнозом со вчерашних суток. 5 пациентов – это контактные лица из известных нам очагов и один пациент поступил с пневмонией, по протоколу был протестирован, получил положительный результат, также был госпитализирован и проходит лечение. Контактные лица и возможный очаг заражения на сегодня выясняется», – сказала Сухова.

По ее словам, 110 пациентов на сегодня уже выздоровели, в том числе 4 из них – за вчерашние сутки. За время пандемии один случай в городе был летальным.

На лечении находятся 22 человека. Из них 21 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, и один – с подозрением на данную инфекцию. В том числе один пациент проходит лечение в больнице МВД, это житель Одесской области.

«Состояние всех пациентов удовлетворительное, динамика положительная, все необходимое медикаментозное лечение эти люди получают», – добавила заместитель городского головы.

Она отметила, что отделение в больнице «скорой медицинской помощи» рассчитано на 40 коек для госпитализации пациентов с COVID-19 (или с подозрением на данную инфекцию), на сегодня из них занято только 11.

Ксения Сухова также сообщила, что в лаборатории на исследования отправлены 26 проб. Центрами первичной медико-санитарной помощи обеспечено медицинское наблюдение за 55 жителями Мариуполя, контактировавшими с больными COVID-19, и 30 прибывшими из-за границы. Все они находятся на самоизоляции, под наблюдением семейных врачей.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 1 июля в Украине коронавирусом заболели 44 998 человек (19 548 пациентов выздоровели, 1 173 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 555 инфицированных (выздоровели – 202 человека, летальных случаев – 9), в Луганской области – 83 инфицированных (выздоровели – 59 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1 166 случаев коронавируса (выздоровели 376 человек, летальных случаев – 71). В «ЛНР» (на 30 июня) – 500 случаев коронавируса (выздоровели 446 человек, летальных случаев – 13).