Хотел «отмазать» за хранение наркотиков: На Донетчине будут судить полицейского

В суд направлено обвинительное заключение в отношении полицейского патрульной полиции в Донецкой области. Полицейский обвиняется в вымогательстве и получении взятки. Об этом сегодня, 1 июля, сообщат Государственное бюро расследований.

Следствием установлено, что в марте 2020 года во время дежурства полицейский обнаружил у гражданина запрещенное психотропное вещество. За «вознаграждение» в 1000 долл. правоохранитель обещал помочь избежать уголовной ответственности за хранение наркотиков. Впоследствии он согласился на 10 тыс. грн взятки, которые гражданин перечислил на его банковскую карточку.

Сейчас полицейский отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Ему инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.