На период карантина: Президент подписал закон о недопущении начисления штрафов и пени по кредитам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период карантина. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Закон «О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины относительно недопущения начисления штрафных санкций по кредитам (займам) в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни COVID-19)» № 691-ІХ, принятый Верховной Радой 16 июня 2020 года, защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

«С этой целью документ вносит изменения, согласно которым в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабинетом министров на всей территории Украины, и/или в 30-дневный срок после дня завершения действия такого карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем (заимодавцем), заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такую просрочку», – говорится в сообщении.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.