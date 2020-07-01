Япония выделит дополнительно более $ 4 миллионов на восстановление Донбасса

Правительство Японии выделит более 4 млн долл. США для удовлетворения гуманитарных потребностей и восстановления восточных областей Украины. Об этом сегодня, 1 июля, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Такаши Кура на брифинге в Киеве, передает «Укринформ».

«Япония уверяет вас в готовности продолжать оказание поддержки Украине в отстаивании ее суверенитета и территориальной целостности – как и во времена получения ее независимости – помогая в осуществлении реформ для демократизации и экономического развития», – заявил посол.

Он отметил, что одним из основных приоритетов для Японии является «именно безопасность и благополучие жителей Донецкой и Луганской областей».

«Следовательно, еще 5 дополнительных проектов, профинансированных нашим правительством на 4,23 млн долл. США, будут реализованы в этом году четырьмя агентствами ООН – Программой развития ООН, Управлением по обслуживанию проектов ООН, Международной организацией по миграции и УВКБ ООН, а также при участии МККК. Общая сумма такой помощи составляет 51,4 долл. США по состоянию на данный момент – включая текущие проекты», – отметил Такаши Кура.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников поблагодарил Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине, а также неправительственные международные организации за содействие и систематическую помощь Украине.

Министр также отметил, что выделенные средства будут направлены на удовлетворение гуманитарных потребностей, поддержку уязвимых слоев населения, восстановление восточных областей Украины и неотложную помощь системе здравоохранения Украины для военнослужащих.

В частности, 1,740 тыс. долл. США в течение 12 месяцев планируется направить на оказание неотложной помощи в рамках системы здравоохранения именно военнослужащих в Украине для закупки медицинского оборудования.

Кроме того, почти миллион долларов помощи будет направлен на поддержку внутренне перемещенных лиц, пострадавших результате конфликта, а именно на создание рабочих мест и восстановление экономической инфраструктуры.