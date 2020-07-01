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В ПФУ показали, как увеличились пенсии с 1 июля (Таблица)

01.07.20 21:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С сегодняшнего дня, 1 июля, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат. Перерасчет произведен в связи с увеличением с 1 июля прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Для неработающих пенсионеров возросли размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж. «Независимо от того, работает лицо или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума», – отметили в ПФУ.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, исчисляется от прожиточного минимума.

«Пересчет проведен в автоматическом режиме. Выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля», – заверили в ПФУ.

Размеры выплат с 01.07.2020

Найменування підвищення

% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність

Розмір виплат, грн

01.12.2019

01.07.2020

Різниця

Мінімальний розмір пенсії за віком

100

1638,00

1 712,00

74,00

Мінімальний розмір пенсійної виплати

100

1638,00

1 712,00

74,00

Максимальний розмір пенсійної виплати

10 прожиткових

16380,00

17 120,00

740,00

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни

І група

650

10 647,00

11 128,00

481,00

ІІ група

525

8 599,50

8 988,00

388,50

ІІІ група

360

5 896,80

6 163,20

266,40

учасники бойових дій

165

2 702,70

2 824,80

121,10

Мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок ЧАЕС

І група

285

4 668,30

4 879,20

210,90

ІІ група

255

4 176,90

4 365,60

188,70

ІІІ група

225

3 685,50

3 852,00

166,50

Розмір пенсії шахтарям

3 прожиткових

4 914,00

5 136,00

222,00

Пенсія за особливі заслуги перед Україною

20-40

327,60-655,20

342,40-684,80

14,80-29,60

Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи

50

819,00

856,00

37,00

Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 2 групи

40

655,20

684,80

29,60

Підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни 3 групи

30

491,40

513,60

22,20

Підвищення учасникам бойових дій

25

409,50

428,00

18,50

Підвищення учасникам війни

15

245,70

256,80

11,10

Підвищення учасникам війни, нагородженим медаллю

20

327,60

342,40

14,80

Підвищення жертвам нацистських переслідувань (особам з інвалідністю)

І група

50

819,00

856,00

37,00

ІІ група

40

655,20

684,80

29,60

ІІІ група

30

491,40

513,60

22,20

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