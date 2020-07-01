В ПФУ показали, как увеличились пенсии с 1 июля (Таблица)

С сегодняшнего дня, 1 июля, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат. Перерасчет произведен в связи с увеличением с 1 июля прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Для неработающих пенсионеров возросли размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж. «Независимо от того, работает лицо или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума», – отметили в ПФУ.

Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, исчисляется от прожиточного минимума.

«Пересчет проведен в автоматическом режиме. Выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля», – заверили в ПФУ.

Размеры выплат с 01.07.2020