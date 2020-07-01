На троих 170 тыс. грн: На Луганщине депутаты решили «поживиться» на обогревателях

В Новоайдаре (Луганская обл.) депутаты районного совета создали преступную группу по завладению бюджетными средствами. Оплачивали товары, подписывали документы, но купленное не предоставляли. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает прокуратура Луганской области.

В группу входили: два депутата Новоайдарской районного совета (один из них – руководитель коммунального учреждения), а также сотрудник коммунального учреждения.

По данным следствия, депутат-«коммунальщик» создал и возглавил преступную группировку, к ее деятельности привлек своего подчиненного и еще одного депутата райсовета.

В течение 2019 года они заключили договоры купли-продажи отопительного оборудования, составили официальные документы и перечислили денежные средства без фактической поставки товара в коммунальное учреждение. В результате этого участники группировки завладели бюджетными средствами на общую сумму почти 170 тыс. грн.

В итоге, прокурор Луганской области сообщил о подозрении двум депутатам в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением и служебном подлоге, совершенных в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины). В совершении указанных преступлений также сообщено о подозрении подчиненному директора коммунального учреждения.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.