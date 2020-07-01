На Донетчине – 16 новых случаев коронавируса (Карта)

Сегодня, 1 июля, в Донецкой области за сутки зарегистрировали 16 новых случаев COVID-19. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Из инфицированных:

7 – в Мариуполе (4-летний мальчик, мужчины 28, 37 и 42 лет и женщины 24, 54, 66 лет);

6 – в Славянске (женщины 42, 46, 47, 58, 59, 80 лет);

2 – в Краматорске (жители других городов – Харькова и Кропивницкого)

1 – в Никольском районе (45-летняя женщина).

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтвержден 571случай COVID-19, из них:

выздоровели – 210 пациентов;

находятся на лечении – 352 человек;

летальных случаев – 9.

Примечание: в инфографике к общему числу инфицированных включены 5 жителей других областей Украины: у трех из них наличие вируса подтвердили в Мариуполе, у двух – в Краматорске. Эти лица вписаны в общую статистику по этим городам.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 1 июля в Украине коронавирусом заболели 44 998 человек (19 548 пациентов выздоровели, 1 173 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 83 инфицированных (выздоровели – 59 человек, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 1166 случаев COVID-19 (выздоровели 373 человек, летальных случаев – 71). В «ЛНР» (на 30 июня) – 500 заразившихся (выздоровел 446 человека, летальных случаев – 13).