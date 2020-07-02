Освобожденным из плена возобновят предоставление помощи

Правительство возобновило предоставление соцподдержки лицам, незаконно лишенным личной свободы из-за вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтерграции.

Отмечается, что изменения в соответствующее постановление Кабмина были внесены на заседании правительства 1 июля.

«Принятие этих изменений позволит запустить работу межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту, и разблокируют направления использования средств», – отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

Так, принятие решения позволит направить бюджетные средства:

материальную помощь лицам, лишенным личной свободы, для обеспечения предоставления профессиональной правовой помощи – в ближайшее время такую помощь смогут получить около 25 семей;

материальную помощь лицам, освобожденным из плена – в ближайшее время такую помощь смогут получить около 25 семей;

выплату государственных стипендий имени Левка Лукьяненко – в ближайшее время будут продолжены выплаты стипендий 17 стипендиатам;

обеспечение осуществления мероприятий по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации лиц;

осуществление мероприятий по реинтеграции населения временно оккупированных территорий.

В министерстве также сообщили, что материальную помощь в размере 100 тыс. грн в 2018 году получили 77 семей лиц, лишенных свободы, в 2019 году – 80 семей, в 2020 году – 4 семьи.