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Освобожденным из плена возобновят предоставление помощи

02.07.20 09:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правительство возобновило предоставление соцподдержки лицам, незаконно лишенным личной свободы из-за вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтерграции.

Отмечается, что изменения в соответствующее постановление Кабмина были внесены на заседании правительства 1 июля.

«Принятие этих изменений позволит запустить работу межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту, и разблокируют направления использования средств», – отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко.

Так, принятие решения позволит направить бюджетные средства:

  • материальную помощь лицам, лишенным личной свободы, для обеспечения предоставления профессиональной правовой помощи – в ближайшее время такую помощь смогут получить около 25 семей;
  • материальную помощь лицам, освобожденным из плена – в ближайшее время такую помощь смогут получить около 25 семей;
  • выплату государственных стипендий имени Левка Лукьяненко – в ближайшее время будут продолжены выплаты стипендий 17 стипендиатам;
  • обеспечение осуществления мероприятий по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации лиц;
  • осуществление мероприятий по реинтеграции населения временно оккупированных территорий.

В министерстве также сообщили, что материальную помощь в размере 100 тыс. грн в 2018 году получили 77 семей лиц, лишенных свободы, в 2019 году – 80 семей, в 2020 году – 4 семьи.

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