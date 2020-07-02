Это нарушение Конституции: В Лисичанске люди требовали вернуть воду в дома (Видео)

В Лисичанске (Луганская обл.) местные жители требуют восстановить бесперебойное водоснабжение и уволить руководство местного водоканала. С требованиями вышли на митинг под стены горсовета.

Акция протеста началась 1 июля в 7:30. Одна из ее участниц – местная жительница Ирина – рассказывает, что воды с 9 июня у нее нет. У соседей, в первых домах, бывает иногда – рано утром или вечером, но дальше по улице вода не доходит.

Еще одна местная жительница – Нина – живет в квартире в двухэтажном доме, она отмечает, что на 2-м этаже воды нет.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Александр Дворник говорит, что отсутствие воды в кранах – это нарушение Конституции Украины. «Это прямое нарушение в период карантина права на здоровье и это нарушение права на достаточный жизненный уровень», – сообщает он.

К митингующим вышел заместитель директора Лисичанского водоканала Сергей Лозиченко. Говорит, что проблему с водой невозможно решить быстро: в городе изношена система водоснабжения. Трубы водопровода рвутся чуть ли не ежедневно. Ремонтируют их две бригады, больше ремонтников на предприятии нет. «По канализации на утро (1 июля – ред.) было 70 заявок, по воде было 8 – где порывы», – объясняет Лозиченко.

По его словам, воды нет на двух улицах, и пока не восстановят водоснабжение там, дальше двигаться не будут

Митингующие составили резолюцию на имя городского головы с требованием организовать подвоз технической и питьевой воды, а руководство Лисичанского водоканала уволить и провести аудит предприятия.

Также жители требуют обеспечить бесперебойную подачу воды во все районы города. Городской голова Сергей Шилин к митингующим не вышел.

Напомним, что в Лисичанске несколько месяцев воду подают почасово. На некоторых улицах ее вообще нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»