В ОБСЕ сообщили о повреждении видеокамер вблизи неподконтрольного Веселого

Видеокамеры Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, установленные на шахте «Октябрьской» вблизи неподконтрольного украинским властям Веселого (Донецкая обл.) повреждены. Об этом сообщается в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 1 июня.

Сообщается, что в 19:10 30 июня Миссия потеряла видеосигналы с двух камер дневного наблюдения Миссии, «установленных на вершине одной из двух 50-метровых бетонных башен на шахте "Октябрьской" в неподконтрольном правительству районе ориентировочно в 1 км к востоку от линии соприкосновения, на расстоянии примерно 1 км к юго-западу от н. п. Веселое».

На основе материалов наблюдения с обеих камер зафиксировано, как в 19:08 30 июня в непосредственной близости от камер попал боеприпас из вооружения неустановленного типа. В момент попадания одна камера была направлена на север, а другая камера была направлена на северо-восток.

1 июля члены патруля СММ, которых направили для проведения осмотра, видели, что основание 4-метровой мачты системы видеонаблюдения по-прежнему стояло на вершине бетонной крыши башни, а его верхняя часть (с двумя прикрепленными камерами) была отделена и стояла в вертикальном положении рядом. Наблюдатели отметили, что третья часть мачты лежала на земле примерно в 4 м к северо-востоку от основания.

Кроме того, наблюдатели заметили, что фрагменты двух кабелей питания системы видеонаблюдения и один из купольных кожухов камер (со следами от осколков) лежали на земле ориентировочно в 2 м к северо-востоку и в 4 м к северо-северо-востоку от основания соответственно. Члены патруля Миссии отметили, что на другой камере не было заметных признаков повреждения.

По оценке СММ, повреждения мачты, кабелей и купольного кожуха возникли в результате детонации неопределенного боеприпаса, выпущенного с юго-западного направления, в непосредственной близости от места размещения системы видеонаблюдения.

«Пребывая в этом районе, члены патруля Миссии слышали 2 взрыва неопределенного происхождения на расстоянии примерно 3 км к западу. Миссия продолжит уточнять обстоятельства данного инцидента», – отмечается в отчете.