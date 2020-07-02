Украинских экспертов пригласили приобщиться к расшифровке «черных ящиков» сбитого над Тегераном Boeing

Франция направила Украине приглашение присоединиться к расшифровке «черных ящиков» сбитого в Иране самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Об этом в среду, 1 июля, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в своем Facebook.

Енин отметил, что бортовые самописцы, в соответствии с обещаниями Ирана, должны прибыть в Лион 20 июля.

«Сегодня (1 июля, – ред.) Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" РЅ752, которые (в соответствии с предыдущими обещаниями Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля с. г.», – написал Енин.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Позднее стало известно, что Иран направил во Францию «черные ящики» сбитого самолета.