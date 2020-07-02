COVID-19: За сутки в Украине заболели 889 человек

За минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели 889 человек. Выздоровели 505 пациентов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 2 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 889 человек. Из них 38 детей и 63 медработника. Был госпитализирован 221 человек. Зафиксированы 12 летальных случаев. При этом выздоровели 505 пациентов. В целом за все время пандемии в Украине заболели 45887 людей. Из них 7257 детей и 12449 медработников. При этом в целом выздоровели 20053 человека. Летальных случаев 1185», – сказал министр.

Максим Степанов также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксировано во Львовской области (152), г. Киеве (104) и Ровенской области (93).

По данным Минздрава по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 562 случая COVID-19 (по данным Донецкой ОГА – 571), в Луганской – 83.