Сводка из зоны ООС за 1 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 5 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели обстрелы в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

вблизи Орехово – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Травневого – из гранатометов различных систем и пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы украинских военных:

недалеко от Песок – из минометов калибром 120 мм и автоматических станковых гранатометов;

у Авдеевки – из минометов калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ дважды нарушили режим прекращения огня. Факты вооруженной активности противника зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»: противник вел обстрелы на подступах к Луганскому – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 125 единиц. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подвергся район "Вольво-центра" и поселка шахты "Октябрьская"».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.