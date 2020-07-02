RU
Все новости

Сводка из зоны ООС за 1 июля: Версии сторон конфликта (Карта)

02.07.20 10:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксированы 5 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели обстрелы в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

  • вблизи Орехово – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Травневого – из гранатометов различных систем и пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы украинских военных:

  • недалеко от Песок – из минометов калибром 120 мм и автоматических станковых гранатометов;
  • у Авдеевки – из минометов калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ дважды нарушили режим прекращения огня. Факты вооруженной активности противника зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»: противник вел обстрелы на подступах к Луганскому – из минометов калибрами 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 125 единиц. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подвергся район "Вольво-центра" и поселка шахты "Октябрьская"».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк