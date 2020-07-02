В больницу в Северодонецке госпитализировали мужчину, у которого в Киеве обнаружили коронавирус (Карта)

За прошедшие сутки в Луганской области госпитализирован мужчина, которому в Киеве подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
В инфекционное отделение Северодонецкой городской многопрофильной больницы госпитализирован житель Северодонецка, которому подтверждено инфицирование COVID-19 в лечебном учреждении г. Киева (при обследовании перед плановой госпитализацией).
Таким образом, по состоянию на 1 июля зарегистрированы 84 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19, из них:
- 59 – выздоровели;
- 25 – продолжают лечение, из них 7 госпитализированы в лечебные учреждения;
- 0 – летальных случаев.