В больницу в Северодонецке госпитализировали мужчину, у которого в Киеве обнаружили коронавирус (Карта)

За прошедшие сутки в Луганской области госпитализирован мужчина, которому в Киеве подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В инфекционное отделение Северодонецкой городской многопрофильной больницы госпитализирован житель Северодонецка, которому подтверждено инфицирование COVID-19 в лечебном учреждении г. Киева (при обследовании перед плановой госпитализацией).

Таким образом, по состоянию на 1 июля зарегистрированы 84 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19, из них: