Две смерти и 30 новых заболевших: В «ДНР» сообщили статистику по COVID-19

В «ДНР» за прошедшие сутки выявили 30 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 1 июля, выявлены 28 случаев заболевания COVID-19. Все случаи новой коронавирусной инфекции выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее, среди них 4 медицинских работника и 2 ребенка, контактных с ранее заболевшими родителями. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 78 лет и женщина в возрасте 41 года», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 1 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1194:

на лечении – 614 пациентов,

выписаны – 507 человек,

летальных случаев – 73.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 2 июля в Украине коронавирусом заболели 45 887 человек (20 053 пациента выздоровели, 1 185 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 571 инфицированный (выздоровели – 59 человек, летальных случаев – 0), Луганской области – 83 инфицированных (выздоровели – 59 человек, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 504 заразившихся (выздоровели 450 человек, летальных случаев – 13).