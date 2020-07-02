На Донетчине суд приговорил мужчину к пожизненному заключению: Подробности

На Донетчине за повторно совершенное убийство мужчину приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что суд присяжных Константиновского горрайонного суда объявил приговор неоднократно судимому мужчине, признанному виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство) УК Украины.

Установлено, что вечером 5 августа 2017 года в беседке на территории одного из частных домов Константиновки находилась компания местных жителей, ранее судимых за тяжкие преступления, включая умышленные убийства. Во время совместного употребления алкоголя двое гостей-рецидивистов обратились друг к другу «не по понятиям», что привело к конфликту.

«В ходе возникшей ссоры 39-летний мужчина нанес своему 60-летнему оппоненту многочисленные удары руками, ногами, а потом еще и молотком. Полученные потерпевшим телесные повреждения оказались не совместимыми с жизнью», – рассказали в прокуратуре.

Затем мужчина перенес тело со двора на улицу, где его утром нашли прохожие.

«Учтя непризнание мужчиной своей вины, угрозы свидетелям, факт совершения убийства через 6 месяцев после освобождения от отбывания наказания за аналогичное преступление и предоставленные прокуратурой неопровержимые доказательства, присяжные признали его виновным. Суд, полностью согласившись с единой позицией присяжных и обвинения, назначил преступнику наказание в виде пожизненного лишения свободы», – отметили в пресс-службе.