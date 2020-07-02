Ждал три недели: Житель Донецка рассказал, как получал посылку из РФ, и сколько это стоило (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», подробно рассказал, как происходит доставка посылок из РФ в Донецк.

Мужчина сообщил, что ему понадобилась деталь на автомобиль – передняя ступица в сборе на левое колесо. На рынках он ее не нашел. В местных интернет-магазинах отвечали, что срок поставки детали – до 4-х недель. При этом цена была на 3-3,5 тыс. руб. (1,2-1,4 тыс. грн по местному курсу на 2.07.2020) дороже, если сравнивать с прямым поставщиком.

«Виконста» отметил, что он мог также заказать ступицу в Киеве, Харькове. Ее прислали бы «Новой почтой» в ближайший к линии разграничения населенный пункт на подконтрольной украинским властям территории. Но чтобы ее забрать, пришлось бы пересекать линию разграничения. «Как я ее пересеку, когда я ее пересеку и успею ли вообще вернуться туда-обратно за 1 день? Это такая сложная ситуация. Во-первых, очереди, во-вторых, большая нервотрепка», – отметил дончанин.

Рассказал он и о еще одном варианте – это перевозчики, которые доставляют товары с «Новой почты». Они берут 600-700 грн за доставку.

В итоге он через интернет нашел запчасть в РФ – в Калининграде. Мужчина связался с продавцом, полностью оплатил товар переводом денег на карту. «Также я ему оплатил доставку до села Куйбышево. С территории РФ сюда, к нам, в город Донецк, посылки "Почта России" не доставляет. Единственная, кто доставляет – это "Почта Донбасса". Она является посредником, и все посылки, которые приходят на определенный адрес, она забирает», – сообщил житель Донецка.

Он рассказал и алгоритм действий в случае заказа посылки. На сайте «Почты Донбасса» он заполнил специальный шаблон. Продавец отправил с Калининграда в Ростовскую область заказанную деталь (вес посылки – 3,9 кг). Стоимость доставки – 512 руб. (209 грн). Также продавец передал «Виконсте» трек-номер, по которому он на «Почте России» отслеживал доставку. Посылка шла примерно 12 дней.

Когда посылка прибыла в Куйбышево, дончанин позвонил на «Почту Донбасса», где ему объяснили, что посылки с данного абонентского ящика забираются раз в неделю.

Через неделю, в будний день, ему позвонили и оповестили о том, что пришла посылка. Он пришел на «Главпочтамп», взял талончик электронной очереди. Ждать ему пришлось примерно 40 минут, после чего дончанина вызвали к окну выдачи посылок, где дали заполнить бланк. За доставку в Донецк из Куйбышева пришлось оплатить 83 руб. (34 грн).