RU
Все новости

Если нет маски: Степанов рассказал, кому и какие грозят штрафы

02.07.20 11:17
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В среду, 1 июля, Кабинет министров одобрил новые штрафы за нарушение масочного режима. Теперь законопроект будет направлен в Верховную Раду. Об этом сегодня, 2 июля, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава также озвучил конкретные суммы штрафов для украинцев и бизнеса.

По словам министра, поддержанный правительством законопроект предлагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

«Он регламентирует установление штрафов за неношение масок как для физических лиц – штрафы будут составлять от 170 до 255 грн, так и для юрлиц – владельцев общепитов (кафе, ресторанов), спортзалов, магазинов. Если они не соблюдают требования, то для них штраф будет составлять от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. Надеемся, что наши нардепы его (законопроект) поддержат», – сказал Степанов.

За отсутствие маски штрафуют и сейчас, однако по общей статье, как нарушение карантина (44-3 КУоАП), согласно которой могут наказывать на сумму от 17 до 34 тыс. грн.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк