Если нет маски: Степанов рассказал, кому и какие грозят штрафы

В среду, 1 июля, Кабинет министров одобрил новые штрафы за нарушение масочного режима. Теперь законопроект будет направлен в Верховную Раду. Об этом сегодня, 2 июля, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава также озвучил конкретные суммы штрафов для украинцев и бизнеса.

По словам министра, поддержанный правительством законопроект предлагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

«Он регламентирует установление штрафов за неношение масок как для физических лиц – штрафы будут составлять от 170 до 255 грн, так и для юрлиц – владельцев общепитов (кафе, ресторанов), спортзалов, магазинов. Если они не соблюдают требования, то для них штраф будет составлять от 3,4 тыс. грн до 5,1 тыс. грн. Надеемся, что наши нардепы его (законопроект) поддержат», – сказал Степанов.

За отсутствие маски штрафуют и сейчас, однако по общей статье, как нарушение карантина (44-3 КУоАП), согласно которой могут наказывать на сумму от 17 до 34 тыс. грн.