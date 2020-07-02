Впереди только легенды: Вратарь «Шахтера» вошел в ТОП-10 лучших «сухих» в XXI веке

Голкипер и капитан донецкого «Шахтера» Андрей Пятов попал в рейтинг лучших стражей мира по числу сыгранных на ноль матчей, начиная с 2000 года. Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на Give Me Sport.

Пятов за два десятилетия провел 269 встреч, в которых сумел отстоять на ноль. Этот результат позволил голкиперу «Шахтера» занять 7-е место в списке лучших голкиперов планеты, которые провели больше всех «сухих» матчей с 2000-го.

Лидером стал многолетний капитан сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс. В июне легендарный вратарь снял свою кандидатуру с президентских выборов на пост главы Королевской федерации футбола. Второй в рейтинге – не менее выдающийся футболист, звезда «Ювентуса» и сборной Италии – Джанлуиджи Буффон.

Лучшие вратари по количеству сухих матчей с 2000 года

Икер Касильяс (Испания) – 439 матчей;

Джанлуиджи Буффон (Италия) – 420;

Петр Чех (Чехия) – 391;

Пепе Рейна (Испания) – 343;

Мануэль Нойер (Германия) – 327;

Игорь Акинфеев (Россия) – 316;

Андрей Пятов (Украина) – 269;

Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) – 266;

Виктор Вальдес (Испания) – 260;

Микаэль Ландро (Франция) – 253.

Напомним, что 36-летний Пятов начал профессиональную карьеру в 2001 году в полтавской «Ворскле», а с 2007 года защищает цвета донецкого «Шахтера» и успел выиграть с «горняками» Кубок УЕФА.