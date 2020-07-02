В соцсетях показали автомобильную очередь желающих попасть в РФ из «ДНР» (Фото)

Перед пунктом пропуска «ДНР» на неподконтрольном украинским властям участке украинско-российской границы в районе Успенки сегодня, 2 июля, собралась огромная автомобильная очередь. Обл этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, люди рассказывают о том, что на «Успенке» в очереди в РФ стоят более 200 машин, легковых и грузовых. Пешая очередь движется быстрее, но людей тоже очень много.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, «временные неудобства» для людей связаны с ремонтными работами.

«Таможенный пост "Успенка" работает в штатном режиме, однако в связи с проведением реконструкции и началом строительно-монтажных работ на полосе движения пункта пропуска "Успенка" создаются временные неудобства для движения граждан и транспорта, что приводит к скоплению транспортных средств и увеличению очередей», – утверждают в «ДНР».

«Вследствие временно ограниченной пропускной способности пункта пропуска, а также во избежание задержек и простоев транспортных средств при прохождении государственной границы ДНР, просим учесть данную информацию и рекомендуем при планировании своего маршрута движения перенаправить транспортные средства на другие пункты пропуска: "Мариновка" или "Новоазовск", расположенные на границе с Российской Федерацией», – добавляют в «республике».

Напомним, в «ДНР» сняли запрет для «госслужащих» покидать пределы «республики».