На Донетчине оценщика уличили в махинациях при покупке жилья для сирот

В Краматорске разоблачили должностное лицо из-за действий которого растрачены государственные средства, выделенные на покупку квартир для сирот. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции.

Установлено, что в 2017 году краматорчанин, злоупотребляя своими полномочиями оценщика, в ходе составления оценки двух квартир завысил их стоимость и внес ложные сведения в отчет об оценке.

«Данные действия привели к безосновательной растрате средств из местного бюджета в размере 263 729 тыс. грн», – отметили в полиции.

Бюджетные деньги выделялись на приобретение квартир для детей-сирот.

«Согласно выводам судебных строительно-технических экспертиз, стоимость однокомнатной квартиры составляет 95 502 тыс. грн, что на 118 478 тыс. грн ниже стоимости указанной оценщиком. Кроме того оценщик на 145 251 тыс. грн завысил стоимость трехкомнатной квартиры, которая согласно заключению экспертов составляет 209 369 тыс. грн», – констатировали в пресс-службе.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 365-2 «Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги» и ч.1 ст.366 «Служебный подлог».

Досудебное расследование по обоим фактам завершено, обвинительные акты направлены в суд. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.