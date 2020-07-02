На Луганщине не будут усиливать карантинные ограничения, но станут более тщательно проверять рынки и учреждения общепита. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Сегодня, 2 июля, состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«К большому сожалению, люди стали рассеянно соблюдать карантинные рекомендации. Почти все носители болезни, выявленные в области, приехали из РФ или с временно оккупированных территорий, другие – контактные лица. То есть, вирус продолжает распространение. Поэтому, рынки и учреждения питания будут проверять тщательнее. Обращать внимание при проверках необходимо не только на нарушителей, но и на ответственных – руководителей заведений питания, рынков, водителей маршруток и других», – подчеркнул Сергей Гайдай.

На сегодня в области 83 лабораторно подтвержденных случаях заболевания COVID-19. Еще один случай зафиксирован в Киеве, куда мужчина выехал на лечение – сейчас он находится в стационаре в Северодонецке. Согласно установленным требованиям, где подтвержден диагноз, там его и регистрируют, поэтому мужчина статистически учтен в Киеве. На стационарном лечении находятся 7 человек, на амбулаторном – 18. Больных COVID-19 в тяжелой форме в регионе нет.

«Среди основных показателей по внедрению или ослаблению карантинных мероприятий: инцидентность за 7 дней – 1,2; заполненность мест – 3,64%; среднее количество тестирований – 28,67; коэффициент выявления случаев инфицирования – 1,2%. То есть, есть все основания не усиливать противоэпидемические мероприятия», – отметили в пресс-службе.