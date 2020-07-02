В «ЛНР» заявили о задержании 10 человек, якобы пересекавших линию разграничения через реку

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины, в Славяносербском районе, задержаны 10 человек.

Как сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР», «служба пограничной охраны пресекла канал нелегальной миграции через линию фактического разграничения по реке Северский Донец». Незаконные вооруженные формирования утверждают, что к деятельности «канала» имеют отношение украинские военные.

В «ЛНР» уверяют, что при попытке пересечения «границы» через реку Северский Донец в Славяносербском районе «были задержаны 2 иностранных гражданина и 8 граждан ЛНР, следовавших с подконтрольной Украине территории».

В отношении задержанных в «республике» «возбуждено уголовное дело», людям грозит до 6 лет лишения свободы.