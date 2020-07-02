Независимость НБУ должна быть сохранена, – Яценюк

Украина стоит на грани политического и экономического кризиса. И отставка главы НБУ Якова Смолия – тому прямое подтверждение. Такое мнение выразил лидер «Народного фронта», премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в своем Facebook.

«Политическое давление на главу НБУ, как мотивация отставки – это предвестник политического и экономического кризиса в стране. Независимость НБУ должна быть сохранена», – написал Яценюк.

Ранее, 1 июля, глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

В свою очередь правление НБУ заявило, что считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Нацбанка.