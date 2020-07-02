Возобновили перевозки: Из «ДНР» за российскими паспортами отправили тысячу человек

Из «ДНР» в Ростовскую область за российскими паспортами сегодня, 2 июля, впервые после смягчения карантинных мер поехали около 1 тыс. человек. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Министерство транспорта ДНР возобновило работу по обеспечению специальных перевозок граждан республики в пункты выдачи паспортов Российской Федерации… В первую группу вошли около 1 тыс. человек. Среди них жители Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Харцызска, Тореза (после переименования – Чистяково, – ред.), Снежного и ряда других населенных пунктов республики. Пункты выдачи документов расположены в Матвеевом Кургане, Покровском, Куйбышево и Родионо-Несветайском», – уверяют в «ДНР».

«Для осуществления регулярных перевозок жителей ДНР в пункты выдачи российских паспортов в Ростовской области 2 июля работают 18 перевозчиков, 23 транспортных средства», – уточняют в «республике».

Также отмечается, что перевозки людей для получения российских паспортов были приостановлены 13 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» для получения «республиканского» паспорта сначала необходимо получить талон на дату подачи документов. Талоны выдают через систему электронной очереди. Но длительность этой очереди – год.

Напомним, что с мая 2019 года Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. Основным условием получения российского гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

Для решения проблемы в «ДНР» в июле 2019 года запустили электронную очередь для получения талона на подачу документов как «паспорта ДНР», так и российского. В «ЛНР» такая же система заработала в октябре 2019 года.