Задержали на линии разграничения: «МГБ ДНР» пыталось завербовать жителя Винницкой области

Контрразведчики Службы безопасности Украины зафиксировали факт вербовки жителя Винницкой области представителями «МГБ ДНР». Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что мужчина посещал своих родственников, проживающих на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. При пересечении линии разграничения его задержали представители «МГБ ДНР».

«После этого пострадавшего доставили в спецтюрьму на территории временно оккупированного Донецка. Используя психологическое давление и физические пытки, злоумышленники склонили его к конфиденциальному сотрудничеству. "Кураторы" требовали от мужчины собирать и передавать информацию, в том числе фотоматериалы, относительно украинских стратегических объектов», – рассказали в СБУ.

После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина обратился в СБУ и дал подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задач.

В СБУ также напомнили, что государственная измена и содействие деятельности террористической организации наказывается лишением свободы на срок до 15 лет. В то же время от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершили никаких действий в ущерб государственной безопасности и добровольно сообщили правоохранителям об обстоятельствах вербовки.