Сколько – тайна: Главнокомандующий ВСУ рассказал, когда в зоне ООС появятся «Джавелины»

Украинская армия активно осваивает применение американских противотанковых комплексов «Джавелин». И теперь каждую бригаду, которая в дальнейшем будет заходить в зону Операции Объединенных сил на Донбассе, будут усиливать «Джавелинами». Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, передает «АрміяInform».

«Сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне к выполнению задач в составе ООС, активно отрабатывается тактика применения "Джавелинов". Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы», – отметил Хомчак.

По его словам, сейчас в ВСУ есть в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК, как и количество подготовленных расчетов.

«Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать "Джавелинами". Кроме того, при подготовке этой бригады к очередной ротации отработаем и применение беспилотников "Байрактар" с боевым поражением цели», – сказал Главнокомандующий ВСУ.

Он также сообщил, что сейчас гораздо больше внимания и времени уделяется подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности.

«За 6 лет мы научились хорошо обороняться. А войско должно быть обученным и наступать днем и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад. Ведь армия должна быть всесторонне подготовлена к разному развитию событий», – подчеркнул Руслан Хомчак.

Он добавил, что в данное время предпринимаются «огромные усилия» со стороны президента, украинского дипломатического корпуса, переговорщиков «для поиска таких аргументов, создания такой конфигурации ситуации, чтобы Российская Федерация ушла с Донбасса».

«Продолжает давить на Кремль и прогрессивный мир. И эта поддержка наших зарубежных партнеров сверхважная. При этом следует помнить, что сильное войско – это всегда серьезный аргумент при переговорах», – резюмировал Главнокомандующий ВСУ.