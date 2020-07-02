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На морской курорт «ДНР»: Десятки авто не могут въехать в Седово (Фото)

02.07.20 14:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Перед блокпостом на въезде в неподконтрольный украинским властям курортный поселок Седово (Донецкая обл.) сегодня, 2 июля, собралась большая автомобильная очередь. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, въехать в курортный поселок не могут десятки авто, в том числе микроавтобусы и такси.

Напомним, с 1 июля на неподконтрольной украинскому правительству части донецкого Азовья – в Седово и Безыменном – начали принимать отдыхающих. Заехать в курортный поселок Седово можно только по спискам.

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