На Донбассе погибли более 3 тысяч украинских военных, еще почти 12 тысяч – ранены

В результате вооруженного конфликта на Донбассе уже погибли 3094 украинских военных, ранения получили почти 12 тыс. бойцов. Об этом сегодня, 2 июля, заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Леонид Голопатюк, передает «Укринформ».

«Защищая свою независимость и территориальную целостность в противостоянии российской агрессии, моя страна вынуждена платить ужасную цену. Вследствие вооруженного конфликта, развязанного Россией, уже погибло 3 094 и ранено почти 12 000 защитников Украины», – заявил он во время онлайн-заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ.

Генерал-лейтенант также сообщил, что война уже унесла жизни 3 353 гражданских лиц, еще более 7 000 украинских граждан были ранены и искалечены. Около 1,8 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

«Вооруженная агрессия России против Украины, по сути, стала беспрецедентным вызовом современной системе безопасности: впервые после Второй мировой войны осуществлена попытка изменить устойчивый международный порядок в Европе, в том числе – военными средствами», – отметил Леонид Голопатюк.