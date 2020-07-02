Офис омбудсмена проверил центр социально-психологической реабилитации детей на Донетчине

Офис омбудсмена проверил Центр социально-психологической реабилитации детей в Лимане (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Офиса.

Сообщается, что мониторинговая группа Управления регионального представительства в Донецкой и Луганской области Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека посетила центр в Лимане с мониторинговым визитом.

«Условия проживания детей в данном учреждении являются удовлетворительными, норма площади в спальных помещениях на одного воспитанника обеспечена, в спальных комнатах имеются кровати, шкафы для личных вещей, столы и стулья, спальные комнаты для мальчиков и девочек старшего возраста размещаются на разных этажах. Вместе с тем, персоналом учреждения обеспечивается чистота в жилых комнатах, в частности смена постельного белья, полотенец проводится в случае загрязнения, но не менее 1 раза в неделю. Питание в заведении предусмотрено 6 раз в день, санитарные нормы в работе пищеблока соблюдаются», – говорится в сообщении.

В то же время мониторинговая группа выявила ряд нарушений. В частности, в заведении ненадлежащим образом обеспечено право воспитанников на конфиденциальность и защиту от вмешательства в личную жизнь – при отсутствии собственного мобильного телефона у ребенка, реализовать право на поддержание контактов с семьей и родными можно только с помощью личного мобильного телефона представителей персонала учреждения, «что делает невозможным реализацию права ребенка на жалобу, конфиденциальный звонок и обращение, в случае нарушения его прав и интересов».

«На входе в заведение отсутствует дезковрик. Есть план (алгоритм) действий работников учреждения и учреждений здравоохранения относительно госпитализации в больничные заведения подопечных, особенно лиц, имеющих подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19, однако помещения для изоляции указанных лиц не определены. Не выполняется ежедневный скрининг температуры подопечных (температура подопечным измеряется термометрами). Подопечные не обеспечены средствами индивидуальной защиты как при нахождении в помещениях заведения, так и на прогулках. Персонал учреждения не в полной мере использует имеющиеся средства индивидуальной защиты, а именно защитные перчатки. Не обеспечено введение специальной процедуры утилизации медицинских отходов, в т.ч. средств индивидуальной защиты. Отсутствуют быстрые тесты на грипп А и В, быстрые тесты на SARS-CoV (IgG, IgM) и расходные материалы для отбора проб для проведения лабораторных исследований. В штате отсутствуют эпидемиологи и инфекционисты», – отметили в Офисе омбудсмена.

Отмечается, что по результатам мониторингового визита будет подготовлен отчет и направлены соответствующие акты реагирования.