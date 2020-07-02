В «ДНР» самой популярной стала почтовая марка со Сталиным (Фото)

В «ДНР» самой популярной стала марка с изображением Иосифа Сталина. Об этом сегодня, 2 июля, сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ДНР», «Почта Донбасса» за время работы выпустила 218 тематических почтовых марок, включая 15 стандартных. «Введены в почтовое обращение 37 почтовых блоков, 3 оригинальные почтовые марки, 2 маркированных конверта, а также 2 маркированные почтовые карточки», – сообщают в «республике».

Там добавляют, что наибольшую популярность приобрела марка в серии «Великие люди», посвященная Иосифу Сталину. Она была выпущена в декабре 2019 года тиражом в 16 тыс. экземпляров, которые были распроданы в один день.

«За первое полугодие 2020 года осуществлено 14 выпусков: выпущены 44 художественные почтовые марки, 2 блока и 3 малых листа. Суммарный тираж этих изданий составил 734 176 штук», – уверяют в «ДНР».

«Почта Донбасса» начала выпускать почтовые марки весной 2015 года, первые марки были введены в обращение 9 мая – они были посвящены руководителям незаконных вооруженных формирований – Арсену Павлову («Моторола») и Михаилу Толстых («Гиви»).