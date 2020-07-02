Исчез на пляже: В Мариуполе нашли мертвым 7-летнего мальчика

В Мариуполе 7-летний мальчик вечером 1 июля потерялся на пляже. После ночи поисков тело погибшего ребенка обнаружили в воде. За невыполнение родительских обязанностей родственникам мальчика грозит уголовная ответственность. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает Центральный отдел полиции Мариуполя.

«Вчера около 20:00 к полицейским за помощью обратились родители малолетнего мальчика 2013 года рождения, который, по их словам, потерялся на пляже возле железнодорожного вокзала. По сигналу "Тревога" на поиски мальчика был поднят личный состав полиции Мариуполя, кинологов, дежурных спасательных станций и работников ГСЧС», – говорится в сообщении.

Как передает «Сайт города Мариуполя», мальчика искал весь город. Поиски осложняла темнота, в 4 часа утра они возобновились. На тело утонувшего ребенка в море наткнулся отдыхающий в 50 метрах от берега. Он и сообщил об этом спасателям, которые в это время прочесывали акваторию пляжа.

Как сообщила спасателям мама погибшего мальчика, ее сын пошел купаться в море, никого не предупредив. В это время родители спали на подстилке на пляже. Женщина сказала, что очень устала после смены заводе.

На берегу была обнаружена ортопедическая обувь. Мальчику был поставлен диагноз ДЦП и при любом неосторожном шаге он мог упасть.

По словам спасателей, родители сначала сами пытались найти ребенка. За помощью к ним они обратились через 40 минут. Информация, были ли на пляже родители, проверяется.

Как сообщили в полиции, по факту возбуждены уголовные производства по ст. 115 («Несчастный случай») и ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины.

В Донецкой области это пятый трагический случай, произошедший с несовершеннолетними на водоемах в этом году – четверо детей утонули, один ребенок серьезно травмировался.